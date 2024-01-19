«Украина пытается»: политики США избегают контактов с представителями Киева Politico: Трамп и Джонсон избегают контактов с представителями Украины

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший американский лидер Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон намерено не связываются с представителями Украины, пишет газета Politico. Как рассказал источник издания, украинские официальные лица пытаются наладить контакт, но американские политики этого избегают.

Между украинскими официальными лицами и командами Трампа и Джонсона нет стабильной связи. Отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может — мы надеемся — измениться после выборов. Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп, Джонсон избегают, — сказал собеседник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Давосе призвал Дональда Трампа сначала думать и только потом говорить. Так он отреагировал на очередное заявление американца о быстром завершении конфликта в случае его избрания главой государства. При этом он добавил, что Украина готова работать с любым победителем президентской гонки в США.

Трамп после победы на кокусе в Айове заявил, что он мог бы предотвратить конфликт на Украине, так как находится в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. По словам кандидата, он намерен положить конец конфликту после победы в предстоящей президентской гонке.