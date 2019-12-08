Пентагон в очередной раз поддержит решение Белого дома об оказании военной помощи Украине, если Киев продолжит борьбу с коррупцией. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.
Он также добавил, что его ведомство будет всегда проверять, как украинские власти расходуют предоставленные средства.
Администрация США собирается выделить Киеву $259 млн в качестве помощи в сфере безопасности. При этом в Конгрессе высказываются за то, чтобы она предоставлялась на постоянной основе, сообщает
Ранее NEWS.ru писал, что Украина недополучила от США военную помощь в сумме $35 млн. В Пентагоне подтвердили задержку средств, но причину этого не назвали.
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