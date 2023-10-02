Украина получит новый пакет военной помощи США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи

Фото: U.S. Army photo by Staff Sgt. Joel Salgado, 3rd DSB Public Affairs

США выделят Украине новый пакет военной помощи в ближайшее время, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, таким образом Вашингтон планирует подать «сигнал» о том, что он привержен поддержке Киева, передает ТАСС.

В ближайшее время у нас будет еще один пакет помощи Украине, — заявила Жан-Пьер.

США будут помогать Украине так долго, как это потребуется, добавила она. Планам Белого дома однако препятствуют республиканцы, что видно на примере их последних действий, подчеркнула Жан-Пьер.

Президент заявил вчера, что то, что мы видели на примере последних действий республиканцев, не помогает нашим союзникам и партнерам, — добавила она.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что до конца этого года Евросоюз согласует выделение Украине $5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году. По его словам, кроме прочего, Евросоюз планирует укреплять сотрудничество с Киевом в сфере оборонной промышленности, стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией.

Также Боррель подтвердил намерении ЕС продолжить подготовку украинских военных. Всего организация планирует обучить около 40 тысяч бойцов, в том числе пилотов истребителей.