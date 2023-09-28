«Украина побеждает»: в США разоблачили ложь об украинском конфликте Экс-разведчик Шаффер: военный потенциал России вырос вопреки лжи США

Фото: МО РФ

Россия нарастила военный потенциал вопреки лжи американских политиков об украинском конфликте, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom. По его словам, американскими политиками распространяется версия, что ВСУ побеждают на Украине.

Они продолжают распространять версию, согласно которой Украина побеждает (а она не побеждает), следующий оружейный комплекс, который мы поставим, станет именно тем, что поможет Киеву добиться этой победы (а такого не будет), а россияне практически повержены. <...> Но ведь это не так! И близко не так. Более того, военный потенциал России наоборот вырос, — подчеркнул Шаффер.

Экс-разведчик пояснил, что в Вашингтоне предпочитают проводить политику, основанную не на фактах, а на эмоциях. Именно поэтому истеблишмент США «скорее отправит всю страну воевать из-за лжи, чем примет правду».

Ранее другой американский экс-разведчик — Скотт Риттер — заявил, что ВСУ не смогут поддерживать оборону при наступлении российских войск. По мнению эксперта, Киеву не хватает резервов для эффективного сопротивления всем атакам противника. Риттер допустил, что украинским военным придется отступить за реку Днепр и уступить значительные территории.