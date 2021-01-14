Украденную из Капитолия трибуну Пелоси вернули на место после беспорядков

https://static.news.ru/photo/3f5363b2-566e-11eb-8c93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lena Klimkeit/Global Look Press

Украденную трибуну вернули в здание Капитолия после беспорядков 6 января 2021 года. За ней обычно выступает спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

По данным телеканала ABC News, в помещении заметили девушку, которая несла данный предмет на его законное место. По словам репортёров, в ответ на чей-то вопрос она подтвердила, что это действительно «та самая трибуна».

Вещь вынес из Капитолия 36-летний Адам Джонсон. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что трибуну якобы хотят продать в Интернете.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп подстрекал нападавших на Капитолий. Своё заявление демократ сделал после решения об импичменте Трампу. Байден отметил, что беспорядки, случившиеся неделю назад в Капитолии, были «вооружённым восстанием» против США, поэтому виновных надлежит привлечь к ответственности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп после вынесенного ему палатой представителей импичмента выпустил видеообращение, записанное в Белом доме. Он никак не прокомментировал решение конгрессменов. В своей речи политик снова осудил насилие и призвал американцев к примирению, «преодолев страсти момента».

Он также рассказал, что дал распоряжение федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне. Он добавил, что «тысячи» бойцов Нацгвардии прибывают в столицу США, чтобы обеспечить «безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов».