Указания для Байдена показали в прямом эфире

Жена Байдена Джилл напомнила президенту США помахать публике рукой
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:20, 18 апреля 2022
Джо и Джилл БайденФото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press
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Жена президента США Джо Байдена Джилл была вынуждена подсказывать растерявшемуся хозяину Белого дома, что следует делать на праздничной пасхальной церемонии. Когда Байден закончил речь по случаю праздника, первая леди США стала ему громко говорить, что необходимо помахать зрителям рукой, сообщает РИА Новости.