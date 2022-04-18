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США

Указания для Байдена показали в прямом эфире

Жена Байдена Джилл напомнила президенту США помахать публике рукой
23:20, 18 апреля 2022
Указания для Байдена показали в прямом эфире Джо и Джилл Байден Фото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press
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Жена президента США Джо Байдена Джилл была вынуждена подсказывать растерявшемуся хозяину Белого дома, что следует делать на праздничной пасхальной церемонии. Когда Байден закончил речь по случаю праздника, первая леди США стала ему громко говорить, что необходимо помахать зрителям рукой, сообщает РИА Новости.

Маши, маши, — твердила Джилл.

Она не обратила внимания, что рядом находится включённый микрофон. Так её слова услышали американцы, следившие за прямым эфиром.

Католическая Пасха в 2022 году отмечалась 17 апреля.

Ранее стало известно, что Джо Байден во время онлайн-заседания, на котором обсуждался новый инфраструктурный закон, забыл имя губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и назвал её Дженнифер.

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