https://static.news.ru/photo/72f1a336-cc00-11e9-8460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Noaa/Global Look Press

Ураган «Дориан» угрожает обрушиться на американские штаты Джорджия и Южная Каролина. Регионы могут столкнуться со стихийным бедствием в первых числах сентября. Ожидается, что этот циклон станет самым мощным за десятилетия.

Порывы ветра в эпицентре составляют до 215 км/ч. Во Флориде, где готовились к первому удару тайфуна, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже ввели режим ЧП, передаёт Национальный центр США по слежению за ураганами.

Ранее News.ru писал, что скорость ветра в пределах надвигающегося на побережье США циклона превысила 59 м/с. На данный момент «Дориан» бушует в 645 километрах от Багамских островов, где объявлена эвакуация. По оценкам специалистов, до побережья Флориды стихийное бедствие доберётся в конце недели или начале следующей.