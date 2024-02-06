«Угроза не от России»: Запад готовится к третьей мировой войне Express: США могут начать третью мировую войну в борьбе за проливы

Угроза третьей мировой войны реальна и исходит от США, которые могут начать вооруженный конфликт, желая получить контроль над проливами в Тайване, пишет Express. Как отмечает издание, экономическое могущество Штатов и мировая востребованность доллара основаны на том, что ВМФ страны контролирует проливы во многих регионах планеты.

Журналист Джонатан Саксти пишет, что конфликт в Красном море, который сопровождается ракетными ударами и авиационными налетами Военно-воздушных сил США на хуситов, начался из-за того, что Запаж потерял контроль над одним из самых важных проливов — Баб-эль-Мандебским. Аналогичная ситуация может возникнуть и вокруг Тайваня, пишет издание. Если контроль Штатов на острове прекратится, ВМС страны потеряют и проливы в этом регионе, а система альянсов, которую выстроил Вашингтон, считает автор.

Удары хуситов дают нам представление о том, что произойдет с Тайванем, и частично объясняют, почему не было прямого вмешательства США в ситуацию вокруг Украины, которая не имеет для Запада стратегического значения. Угроза Третьей мировой войны реальна, но вряд ли она исходит из Москвы, — пишет Саксти.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не намерены ограничиваться проведенными на данный момент бомбардировками Сирии, Ирака и Йемена. По его словам, Вашингтон будет бить до тех пор, пока эти страны не поймут, что США не оставляет безнаказанным убийство своих людей.