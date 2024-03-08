«Угроза краха и шанс на жизнь»: в США сделали неожиданное заявление о Киеве Аналитик Эпископос: американская помощь Украине не предотвратит угрозу ее краха

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Обсуждаемый в США новый пакет помощи Украине не предотвратит угрозу краха, заявил аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft. Вместе с тем он отметил, что американская поддержка даст Киеву «шанс на жизнь». По его словам, благодаря ей Украина сможет остаться на плаву в ближайшие несколько месяцев.

Чего может достичь пакет помощи в размере $60 млрд в свете мрачных реалий? <...> Хотя это и не предотвратит сохраняющуюся угрозу краха, это, вероятно, даст ВСУ шанс на жизнь в ближайшие месяцы, — отметил Эпископос.

Аналитик добавил, что отсутствие помощи для союзников — не единственная проблема для Украины. По его словам, в рядах ВСУ наблюдается острая нехватка личного состава. Эту проблему Запад решить не в состоянии, не вступая в конфликт с Россией, объяснил Эпископос.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт начался из-за того, что действующего главу государства Джо Байдена не уважает российский лидер Владимир Путин. Он написал, что СВО не началась бы, если бы у власти в Соединенных Штатах стоял он. Таким образом Трамп прокомментировал речь Байдена во время ежегодного обращения к обеим палатам конгресса.