Угроза атаки: Байден назвал происходящее в США «ненормальным» Президентские выборы — 2024 могут стать последними в истории США

Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская демократия переживает один из самых сложных моментов в своей истории, и от того, по какой развилке пойдет развитие её институтов, зависит будущее США. Об этом в четверг предупредил президент Джо Байден во время самой, как считают наблюдатели, резкой речи за время своего президентства. NEWS.ru прослушал это выступление, чтобы понять, что имеет в виду президент и действительно ли Америка находится в шаге от второй гражданской войны.

Речь о том историческом моменте, который переживают Соединенные Штаты, 46-й президент произнес в Филадельфии — первой столице страны и колыбели её государственных институтов. По словам Джо Байдена, эти институты сегодня находятся под угрозой уничтожения, потому что в их размывании либо прямом демонтаже заинтересованы определенные круги, набирающие силу с каждым годом, и американцы более не могут быть уверенными в том, что демократия обеспечена им раз и навсегда.

Пока я здесь перед вами выступаю, наши демократия и равные права находятся под атакой. Давайте будем честными перед собой и не будем делать вид, что этого не происходит. Очень многое из того, что сегодня наблюдается в нашей стране, нельзя признать нормальным, —заявил Байден.

Примечательно, что свою речь 79-летний Байден не считывал с телесуфлера, а произносил «из головы» и вообще выглядел намного более энергичным и моложавым, чем обычно.

Однако выступление Байдена в Филадельфии делает выходящим из ряда плановых заявлений не физическая форма президента, а то, что он допустил в ней высказывания, которые официальные лица по умолчанию себе не позволяют. А именно — переход на личности. Подобные удары ниже пояса могут выглядеть уместными в устах оппозиционных политиков, но для главы действующей администрации они смотрятся как проявление своего рода панической атаки.

Вставай, страна огромная

Для Байдена (и в целом для Демократической партии США) угроза демократии и равенству четко персонифицирована в лице Дональда Трампа, которого нынешний хозяин Белого дома поставил на одну доску с террористами.

Дональд Трамп и его движение MAGA («Сделаем Америку вновь великой». —NEWS.ru) представляет собой чистой воды экстремизм и угрожает самим основам нашей республики. Демократия не выживет, если одна из сторон видит только одну альтернативу итога выборов: либо я победил, либо выборы подтасованы, — заявил Байден.

Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press Сторонник президента Трампа с американским флагом в руках во время митинга

Нарочно или по совпадению, Байден выступил с этими тяжелыми обвинениями в адрес своего бывшего (и, не исключено, будущего) конкурента на выборах через несколько часов после того, как во Флориде прошло заседание суда в рамках расследования документов, которые ФБР изъяла из дома Трампа во время беспрецедентного обыска в августе. На заседании 1 сентября судья Эйлен Кэннон наложила временный запрет на действия Минюстиции, касающиеся изучения этих документов — под предлогом, что тогда у министерства не останется времени заниматься текущими уголовными делами. На эту должность Кэннон была назначена Дональдом Трампом, которому в случае продолжения расследования может грозить арест по подозрению в государственной измене.

По хронологии событий понятно, что Байден имел в виду выступление Трампа по радио несколькими часами ранее. В нем лидер MAGA пообещал в случае своего возвращения в Белый дом помиловать всех осужденных участников беспорядков 6 января 2021 года и даже финансово помочь некоторым из них.

По словам Байдена, ни у кого нет сомнений в том, что «трампистское крыло полностью овладело контролем над Республиканской партией» (среди политологов такого единодушия в оценках нет. — NEWS.ru) и что «полуфашисты из MAGA» «подавляют и запугивают» тех республиканцев, которые их идеологию не разделяют.

Трамписты намерены развернуть Америку в обратном направлении, в те времена, когда у людей не было права выбора, права на личную тайну, права на контрацепцию, права на заключение брака по любви. Поэтому каждый из нас должен стать на защиту демократии, —призвал Байден свою аудиторию.

Президент Байден добавил, что «не каждый республиканец разделяет идеологию MAGA» (которую на политическом жаргоне часто называют «трампизмом»). Он, в частности, назвал среди таких «непоколебимых» членов «Великой старой партии» (GOP) сенатора от штата Вайоминг Лиз Чейни и призвал республиканцев брать с неё пример— уникальный для Америки прецедент, когда президент от одной партии даёт советы членам другой партии, как вести её внутренние дела.

Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press Сторонники президента Трампа маршируют с плакатами и транспарантами

Поскольку среди слушателей были не только лояльные Байдену лица, но и его оппоненты, некоторые из них пытались скандировать оскорбительные речовки, на что президент с достоинством отвечал, что «именно возможность это делать и есть проявление демократии, которую у американцев пытаются отнять».

Спасатели Малибу

Что дело в самом деле может запахнуть керосином, видно из того, что республиканцы (не только трамписты, но и умеренные члены GOP) обвиняют демократов ровно в тех же грехах. Республиканцы немедленно охарактеризовали выступление Байдена в Филадельфии как «поджигательское» и что именно он, Байден, представляет угрозу для американской демократии.

Джо Байден — это главный раскольник, и он олицетворяет собой нынешнюю Демократическую партию с ее политикой разобщения нации, взаимного отвращения и вражды к половине населения страны, — оценила речь президента глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макданиель.

Подобная зеркальность говорит лишь об одном: американские демократические институты на самом деле находятся в агонии и их трансформация, причем уже в ближайшие несколько лет, неминуема, сказал NEWS.ru американист Владимир Васильев.

Америка опасно близко подошла к черте, за которой маячит превращение её политической системы в однопартийную, потому что и республиканцы, и демократы решительно настроены полностью отстранить своих оппонентов от доступа к институтам власти. Обе партии видят, что качание маятника каждые 4–8 лет тормозит развитие страны, потому что решения, принятые одной администрацией, отменяются следующей, и такой бег по кругу приводит к отставанию Америки от конкурентов, у которых одна и та же экономическая политика проводится неизменной на протяжении десятилетий. Какая партия останется, а какая уйдет «в подполье», зависит от исхода выборов в конгресс в этом году и от президентских выборов — 2024, которые, хотя в это трудно поверить, могут стать последними в истории США. Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Вопрос только в том, будет ли эта трансформация достигнута политическими средствами или американцев ждет вторая революция — судя по непрерывному ужесточению риторики как республиканцев, так и демократов, обе стороны не остановятся перед тем, чтобы отстаивать своё видение «великой Америки» с оружием в руках (и 6 января 2021 года показало, как это может выглядеть «на местности»). В предстоящую субботу Дональд Трамп тоже анонсировал массовое ралли под лозунгом «Спасём Америку», и при таком количестве спасателей американская демократия в самом деле может очень быстро пойти ко дну.