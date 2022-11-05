«Угасающая мощь США»: американский адмирал о конфликте на Украине Американский адмирал Ричард: конфликт на Украина показал угасающую военную мощь США

Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский адмирал ВМС Чарльз Ричард заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал «угасающую мощь» военного сдерживания США, сообщает газета The Wall Street Journal. По его мнению, Соединенным Штатам будет тяжело противостоять России и Китаю, в особенности из-за того, что Вашингтон проиграл гиперзвуковую гонку.

Конфликт на Украине показал угасающую мощь американского военного сдерживания. Факт, который слишком немногие из наших лидеров, похоже, готовы признать публично, — сказал адмирал.

Ранее в издании The American Conservative заявили, что президент США Джо Байден и его советники, по некоторым данным, рассматривают вариант отправки на Украину военной коалиции с польскими и румынскими солдатами. По мнению автора публикации, вступление в конфликт для Запада нецелесообразно, поскольку у коалиции не будет цели, а Россия может расценить иностранных солдат как приоритетную цель атаки.