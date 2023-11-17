Байден поставил в неловкое положение президента Индонезии Внезапное приветствие Байдена вызвало у Видодо недоумение на полях саммита АТЭС

Фото: Godofredo A. VГЎsquez/ТАСС

Президент США Джо Байден (в центре) и лидеры государств — членов Индо-Тихоокеанской экономической структуры

Президент США Джо Байден поставил в неловкое положение главу Индонезии Джоко Видодо, внезапно протянув ему руку для рукопожатия. Инцидент произошел на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Калифорнии. На кадрах, которые публикует Telegram-канал «Пул N3», видно, что Байден смутил своего коллегу.

На видео попал момент после групповой фотосессии с участниками саммита АТЭС. Когда лидеры стран начали расходиться, президент США Джо Байден повернулся к главе Индонезии Джоко Видодо и стал с ним здороваться. На кадрах видно, как Видодо оборачивается к Байдену и бросает на него недоуменный взгляд.

Байден регулярно попадает в неловкие ситуации. Ранее сообщалось, что американский лидер не смог прочитать слово с телесуфлера, выступая на форуме бизнес-лидеров АТЭС в Сан-Франциско. Американский лидер признался, что для него это слишком сложно, поэтому не стал даже пробовать, сдавшись после первой неудачной попытки.

Двумя днями ранее Байден во время встречи с хоккеистами в Белом доме назвал своего заместителя Камалу Харрис президентом. Согласно подсчетам журналистов, это произошло уже в седьмой раз за время их совместной работы.