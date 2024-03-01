«Удивительный и невероятный»: Трамп назвал кандидатов в вице-президенты США Трамп: кандидатом в вице-президенты США является губернатор Техаса

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что в рамках нынешней выборной кампании губернатор Техаса Грег Эббот и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт являются кандидатами на должность вице-президента. Первого политик назвал удивительным человеком. Второго же он охарактеризовал как «невероятного» кандидата, передает CBC News.

Он (Эббот. — NEWS.ru) удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку. Он делает отличную работу. Он из тех, кого я бы рассматривал. <...> Как кандидат он (Скотт. — NEWS.ru) был нормальным, но он не хотел говорить о себе. Он очень хороший человек. Для меня он невероятный. Я говорил ему, что для меня он лучше, чем для себя самого, — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что суд в американском Иллинойсе постановил исключить бывшего президента США из предварительных выборов республиканцев в штате. Исполнение решения при этом было приостановлено до 1 марта в ожидании обжалования.

До этого стало известно, что Трамп побеждал на республиканских праймериз в Мичигане. Телеканалы Fox и CNN уточнили, что он, вероятно, одержит победу над экс-постпредом США при ООН Никки Хейли.