Американский разведчик назвал фатальное для Зеленского решение Москвы Разведчик из США Риттер: удары по инфраструктуре Украины обрушили власть Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение российского руководства в ответ на подрыв Крымского моста нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины подорвало власть ее президента Владимира Зеленского, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan. Он добавил, что снижение рейтинга украинского лидера спровоцировало борьбу за власть и многочисленные интриги в высших эшелонах киевского руководства.

Украинская экономика разорвана в клочья. Если бы Соединенные Штаты не выделяли десятки миллиардов долларов прямой финансовой помощи, хозяйственная отрасль Киева рухнула бы в одночасье. И даже с таким уровнем помощи их энергетическая сфера опустошена, — заявил Риттер.

Скотт Риттер с 1991 по 1998 год был инспектором ООН по вооружениям в Ираке. После выхода в отставку он начал критиковать международную политику США. Период с 2012 по 2014 год Риттер провел в тюрьме за попытку интимного контакта с несовершеннолетней, своей вины не признал.

В последние дни на Украине происходит волна отставок высокопоставленных чиновников. Среди первых был экс-советник президента Украины Алексей Арестович после его слов о сбитой ракете. Затем замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Следом в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение ВСУ. На сайте Минобороны Украины говорится, что Шаповалов подал в отставку, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».

После отпуска был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Он отдыхал в Испании, несмотря на запрет украинского президента.