«Удары по всей стране»: на Западе признали успех российской армии Британский эксперт Меркурис: российская авиация доминирует в небе над Украиной

Фото: МО Украины

Россия полностью контролирует небо в зоне проведения специальной военной операции, рассказал эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube. Благодаря этому ВС РФ может успешно атаковать пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил он.

Для меня становится все более очевидным то, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране, — заявил британский специалист.

Ранее российская авиация и артиллерия уничтожили склад Вооруженных сил Украины, в котором находились безэкипажные катера и другое вооружение, переданное Киеву членами НАТО. В пресс-службе Министерства обороны РФ уточнили, что в 107 районах были поражены скопления живой силы и военной техники армии противника, в течение суток силами ПВО были сбиты 293 беспилотника ВСУ. Российским военнослужащим плюс к этому удалось ликвидировать четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

До этого в МО сообщили, что мотострелки группировки войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера Вооруженных сил Украины у морского побережья на Кинбурнской косе в Херсонской области. Российские военные использовали стрелковое вооружение, гранатомет и спаренную зенитную установку.