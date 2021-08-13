Удар молнии в США ранил шестерых

С пляжа в Бронксе штата Нью-Йорк госпитализировали шесть человек, серьёзно пострадавших от удара молнии. Об этом сообщает NBC.

Вечером 12 июля началась сильная буря. Молния ударила в воду и разряд нанес травмы сидевшим неподалеку на песке людям. Инцидент произошёл из-за сырой почвы, которая проводит электричество. Пострадавших быстро доставили в больницу. Самые серьёзные увечья получил 15-летний подросток. Департамент парков и мест отдыха Нью-Йорка сообщил, что жертвы стихии не успели покинуть пляж после того, как было объявлено предупреждение об опасности.

В 2020 году во время удара молнии в Швейцарии пострадали игроки юношеских футбольных команд. Как сообщили местные власти, молния ударила в фонарный столб и заряд перешёл в землю футбольного поля. В общей сложности пострадали 14 человек, одного из них пришлось доставлять в больницу на вертолёте. А в Мексике в июне 2020 года погибли две футболистки. Девушек убило разрядом от близкого попадания молнии в сырую землю.