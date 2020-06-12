Учёные заявили о возможном росте числа заражённых COVID-19 из-за протестов

https://static.news.ru/photo/30143f5a-accf-11ea-a1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты сообщили о вероятном росте числа заражённых коронавирусом в США из-за массовых протестов. Однако некоторые учёные начали менять свои рекомендации на основе политических взглядов.

Так, специалист по инфекционным болезням из Университета Вашингтона заявил о том, что риск быть афроамериканцем в США перевешивает риск заражения коронавирусом. Его коллеги раскритиковали такое высказывание.

По подсчётам эксперта по коронавирусу Тревора Бедфорда, каждый день протестов в стране может обернуться тремя тысячами новых случаев заражения.

Думаю, что наибольшей проблемой будут люди, которые не воспринимают угрозу достаточно серьезно, чтобы по-прежнему быть осторожными после открытия бизнеса, — добавил его коллега.

NEWS.ru писал ранее, что в Соединённых Штатах прошли акции протеста против карантина. Митинги были организованы в Мичигане, Мэриленде, Техасе, Огайо, Кентукки и Висконсине.