Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что коронавирус может оставаться на различных поверхностях в течение 17 дней.
К такому выводу они пришли по итогам изучения случаев заражения пассажиров трёх круизных лайнеров, включая Diamond Princess. В отчёте,
Авторы исследования подчеркнули, что туристические корабли нередко становятся источниками распространения инфекций по всему миру, поскольку путешественники из разных стран во время круиза находятся в замкнутом пространстве.
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус был выявлен у 712 пассажиров Diamond Princess. При этом у половины из них заболевание протекало бессимптомно и никак не проявлялось на момент тестирования.
Согласно последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 424 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи, выздоровели более 109 тысяч. В России зафиксировано 658 случаев коронавирусной инфекции. Число выздоровевших составляет 29 человек.
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