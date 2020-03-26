https://static.news.ru/photo/2aae3752-6eb1-11ea-b797-fa163e074e61_660.jpg Фото: INA Photo Agency via imago-images.de/Global Look Press

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что коронавирус может оставаться на различных поверхностях в течение 17 дней.

К такому выводу они пришли по итогам изучения случаев заражения пассажиров трёх круизных лайнеров, включая Diamond Princess. В отчёте, опубликованном на сайте Центра, учёные отметили, что вирус выявлялся в каютах судна на протяжении более двух недель после того, как его покинули пассажиры.

Авторы исследования подчеркнули, что туристические корабли нередко становятся источниками распространения инфекций по всему миру, поскольку путешественники из разных стран во время круиза находятся в замкнутом пространстве.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус был выявлен у 712 пассажиров Diamond Princess. При этом у половины из них заболевание протекало бессимптомно и никак не проявлялось на момент тестирования.

Согласно последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 424 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи, выздоровели более 109 тысяч. В России зафиксировано 658 случаев коронавирусной инфекции. Число выздоровевших составляет 29 человек.