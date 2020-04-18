Учёные из США: заболевших COVID-19 в действительности гораздо больше

https://static.news.ru/photo/f0c33b56-8138-11ea-bcce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Droese via imago-images.de/Global Look Press

Группа учёных из США выяснили, что инфицированных коронавирусной инфекцией гораздо больше, чем показывает официальная статистика.

Исследователи провели эксперимент в округе Сант-Клара, штата Северная Калифорния. Отмечается, что в этом штате были обнаружены первые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Учёные протестировали более трёх тысяч жителей округа на наличие антител к COVID-19, чтобы определить количество людей, которые переболели вирусом. Результаты показали, что до 4,2% населения округа имели антитела, что могло указывать на то, что они переболели коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

Эти оценки распространения отражают диапазон от 48 тысяч до 81 тысячи человек, инфицированных в округе Санта-Клара к началу апреля, что превышает число подтверждённых случаев заболевания от 50 до 85 раз, — привели результаты эксперимента в агентстве.

Профессор Стэнфордского университета Джей Бхаттачарья, участник исследовательской группы, сообщил, что, если результаты верны и количество переболевших коронавирусом выше, чем в официальной статистике, значит и статистика смертности от COVID-19 не верна.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения предупредила, что у тех, кто переболел COVID-19, тесты на антитела не показывают иммунитет от коронавируса. Эксперт ВОЗ пояснила, что у одних переболевших антитела вырабатываются, а у других нет, поэтому организация не может утверждать, что у переболевших COVID-19 вырабатывается к нему иммунитет.