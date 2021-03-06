Учёные из США против единственной вакцинации Pfizer и Moderna

https://static.news.ru/photo/2bb4e844-4bab-11eb-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцинация с помощью одной дозы препаратов компании Moderna и германо-американского концерна Pfizer — BioNTech может не обеспечить необходимой долгосрочной защиты от коронавируса. Об этом сообщает директор Центра биологических оценок и исследований при Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Питер Маркс.

Ранее в США было одобрено экстренное применение вакцин этих компаний. Уточнялось, что для обеспечения защиты организма от коронавирусной инфекции следует ввести две дозы препарата с разницей четыре недели, если речь идёт о продукции от Moderns и три недели — если вакцинирование происходит препаратами Pfizer и BioNTech.

Маркс отметил крайнюю важность применения препаратов именно тем образом. который был сертифицирован Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов с целью предотвращения заражения COVID-19, а также последующей госпитализации и смерти. Он подчеркнул, что в настоящее время эксперты не располагают информацией о том. что одна доза вакцины может обеспечить долговременную защиту, пишет The Wall Street Journa..

Ранее поступали предложения ряда американских учёных и законодателей о том, чтобы начать широкое применение вакцинации одной дозой Moderna или Pfizer людей старшего поколения и тех, кто переболел коронавирусом. Предполагалось, что такая модель позволит получить более широкий доступ к препараты и ускорить процесс вакцинации.

Ранее эксперты объяснили, почему после прививки могут наблюдаться низкие антитела. Об этом писал NEWS.ru.