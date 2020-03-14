https://static.news.ru/photo/b12bd5ea-666a-11ea-b51c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Учителя в Нью-Йорке призывают своих коллег не выходить на работу в школы из-за коронавируса. Мэр города Билла де Блазио отказался закрывать учебные заведения на карантин.

Педагоги пишут петиции в соцсетях и требуют от профсоюзов решительных мер. Мэра уже обвинили в игнорировании заявления о том, что продолжение уроков в школах Нью-Йорка чревато заболеваниями как среди детей, так и среди персонала, пишет New York Post.

При этом большинство частных школ уже находятся на карантине. Государственные школы подготовились к закрытию — детям на минувшей неделе выдали папки с заданиями и ссылками на интернет-ресурсы, при помощи которых можно продолжить учёбу. А почти 4% всех учителей города не вышли на прошлой неделе на работу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Нью-Йорк вводит режим ЧС и переводит часть работников на дистанционный режим. До 12 апреля отменяются все шоу на Бродвее.