Учительницу арестовали за секс с семиклассником

https://static.news.ru/photo/018c075a-7996-11eb-b4c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В американском штате Алабама молодую учительницу математики обвинили в интимной связи с учеником седьмого класса. Теперь женщине грозит тюремное заключение сроком от двух до 20 лет и постоянный запрет на преподавание.

Как оказалось замужняя 27-летняя Алана Маккласки занималась сексом с несовершеннолетним учеником, который являлся родственником сотрудника офиса шерифа. В связи с конфликтом интересов правоохранители вынуждены были передать дело в Государственное бюро расследований Алабамы, пишет Daily Mail.

После ареста подозреваемую выпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Ранее рекордсмена по числу боёв по правилам смешанных единоборств американец Трэвиса Фултона обвинили в приобретении и хранении детской порнографии, а также в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего. Ему грозит до 70 лет лишения свободы. По данным следствия, Фултон пытался заставить несовершеннолетнее лицо «участвовать в сексуальных действиях для создания визуальных изображений». Также утверждается, что боец хранил подобные фото на флеш-накопителе, сообщал NEWS.ru.