Учительница совратила подростка в своей школе Учительницу из Техаса арестовали за совращение ученика

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Учительницу Кару Эрнандес из штата Техас в США обвинили в совращении ученика средней школы, сообщает New York Post. Преступление 31-летняя преподавательница совершила в 2022 году, но пострадавший обратился в полицию лишь в сентябре 2024 года.

Женщину обвинили в близости с учеником и неподобающих отношениях с подростком. После выдвижения обвинений учительницу отстранили от работы.

Сотрудницу немедленно отстранили от работы в кампусе и отправили в административный отпуск до момента, когда будут известны результаты расследования, — сообщили в полиции.

Эрнандес арестовали. Она находится под залогом в $50 тысяч (более 4 млн рублей): по $25 тысяч (более 2 млн рублей) за каждое обвинение.

Ранее помощница учителя школы Мэри Стронг совратила 16-летнего ученика в классе и попалась полиции. Инцидент произошел в штате Айдахо, округ Нез-Перс. Расследование против сотрудницы школы началось 14 февраля. Полиция увидела снимок, на котором помощница учителя и подросток были запечатлены в «компрометирующей позе».

До этого житель Рязани стал фигурантом уголовного дела за совращение школьницы в Сети. 68-летний пенсионер отправлял 13-летней девочке интимные фото.