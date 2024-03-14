Учительница лишилась работы и получила пять лет условно за секс с учеником Учительница из США получила пять лет условно за интимную связь с учеником

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Учительница математики из американского штата Миссури вступила в интимную связь с 16-летним школьником, сообщило издание KYTV. За преступление против сексуальной неприкосновенности ее уволили из учебного учреждения, лишили лицензии и приговорили к пяти годам условно. Сама женщина признала вину.

Виктория Фаулер признала себя виновной по двум пунктам обвинения в сексуальном контакте с учеником и была приговорена к пяти годам условного срока. Фаулер также должна зарегистрироваться в качестве сексуального преступника, сдать свою лицензию преподавателя и не иметь контактов с жертвой или другими учениками в школе, — говорится в материале.

Уточняется, что женщине запретили контактировать с несовершеннолетними без надзора. Исключением являются лишь ее собственные дети.

Расследование началось после того, как в телефоне у подростка обнаружили фотографии с обнаженным педагогом. Учительницу вызвали на допрос, где она во всем призналась.

Ранее сообщалось, что администратор детской комнаты «Игруля» в петербургском торговом центре «Торговый дом» задержан по подозрению в домогательствах по отношению к четырехлетней девочке. Заявление в полицию написал отец дошкольницы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.