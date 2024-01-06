Учитель в США пригрозил отрезать голову школьнице из-за слов об Израиле Учитель в штате Джорджия угрожал школьнице из-за слов про флаг Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Учитель-еврей в американском штате Джорджия лишился работы и попал под суд после того, как пригрозил отрезать голову школьнице, которую оскорбило наличие израильского флага в классной комнате, передает телеканал Fox News. Теперь ему могут предъявить обвинения в угрозах террористического характера и жестоком обращении с несовершеннолетними.

Отмечается, что девочка—мусульманка сделала учителю замечание: объяснила, что израильтяне убивают палестинцев, поэтому флаг в школе неуместен. По ее словам, в ответ она услышала нецензурную брань, обвинения в антисемитизме и угрозы физической расправы.

Ранее израильские военные в ходе операции в секторе Газа ошибочно определили трех заложников в качестве угрозы и открыли по ним огонь. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что люди погибли, а военные незамедлительно приступили к расследованию инцидента.

Комментируя события в Газе, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что сектор стал местом смерти и отчаяния. По его словам, в регионе надвигается катастрофа в области здравоохранения: десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, убиты или ранены. Члены контактной группы по ситуации в секторе Газа в свою очередь заявили, что действиям Израиля в регионе нет никаких оправданий. Отмечается, что в состав группы входят представители Саудовской Аравии, Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины и Турции.