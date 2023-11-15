Ученый смоделировал последствия удара по ядерным шахтам США Ученый Филипп: удар по ядерным шахтам США уничтожит 90% населения

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Гипотетический удар по шахтам с ядерным оружием США приведет к уничтожению 90% населения США, убежден ученый Принстонского университета Себастьян Филипп. В своей статье для Scientific American он пишет, что для выведения из действия шахтной пусковой установки будет достаточно одной или двух ядерных боеголовок, которые взорвутся поблизости. Кроме разрушительного воздействия от ударных волн и «гигантского огненного шара», особую опасность представляет радиоактивная пыль. Изменчивость направления ветра в случае такого удара подвергнет сопредельное население «смертельным осадкам», что, по подсчетам ученого, унесло бы жизни 300 млн человек.

Согласно моим моделям, целенаправленная ядерная атака по американским шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте уничтожила бы все живое в прилегающих регионах, — пишет Филипп.

Госдума РФ 18 сентября приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин объяснил: в России на протяжении 23 лет ждали, что США ратифицируют договор, но этого не произошло из-за двойных стандартов и безответственного отношения к вопросам всемирной безопасности. По его словам, гегемония Вашингтона «ни к чему хорошему не приводит», поэтому необходим диалог на принципах взаимной власти и отказ от двойных стандартов.

Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин допустил возможность отзыва Москвой ратификации ДВЗЯИ, который подписали и Россия, и США, но Вашингтон его не ратифицировал. Он также заявил, что ответ РФ на возможный ядерный удар не оставит противнику шансов на выживание.