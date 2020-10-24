Учёные в США разработали убивающую COVID-19 маску

https://static.news.ru/photo/c6b13046-168b-11eb-8f31-fa163e074e61_660.jpg Фото: mit.edu

Специалисты Массачусетского технологического института США создали защитную маску многоразового использования, которая уничтожает коронавирус.

В основе маски металлический сетчатый фильтр. Он не задерживает вирус, но, пропустив внутрь, замедляет его и делает неактивным. С помощью батареи фильтр разогревается примерно до 90 градусов Цельсия и уничтожает вредоносные частицы.

Перед вдыханием очищенный воздух будет охлаждаться. Для защиты кожи от ожогов фильтр закрыт изоляцией из неопрена.

Маска существует пока только в виде концепта и ещё не прошла рецензирование научными и медицинскими экспертами. Разработчики полагают, что она будет востребована прежде всего медработниками, которые контактируют с заболевшими коронавирусом, сообщается на сайте института.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему лидируют по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Там зафиксировано свыше 8,5 млн случаев заражения. На втором и третьем местах — Индия (более 7,8 млн) и Бразилия (свыше 5,3 млн) соответственно. Россия занимает четвёртое место (1,4 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что терапевт Андрей Кондрахин порекомендовал не использовать в холодное время шарф вместо защитной маски. По его словам, шарф обладает некоей барьерной функцией, но его защитные свойства всё равно будут ниже, чем у маски.