Ученые США зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ученые из проекта Telescope Array сообщили об обнаружении второго по мощности космического луча, который до сих пор не имеет определенной природы, отмечает пресс-служба Университета Юты. По словам Джона Мэтьюза, представители проекта в Университете Юты, несмотря на отслеживание траектории новой частицы, не обнаружили источник с достаточной энергией для ее формирования. Это ставит перед ними загадку: что именно происходит.

В 1991 году во время эксперимента «Глаз мухи» исследователи из Юты с помощью телескопической решетки площадью 700 квадратных километров обнаружили самые мощные космические лучи в истории наблюдений. Частицы в этих лучах получили название «Oh-My-God». Согласно астрофизикам, ни один объект в галактике не мог создать подобный поток, а энергия частиц оказалась выше, чем теоретически возможно для космических лучей. Ученые утверждали, что такая частица не могла существовать в природе.

Однако в мае 2021 года группа Telescope Array обнаружила второй по силе поток космических лучей. В ноябре 2023 года исследователи опубликовали статью, где говорится, что частицы, получившие название «Аматерасу» в честь японской богини солнца, могут подчиняться неизвестным науке законам элементарных частиц.

Профессор университета Юты, Джон Белз, предположил, что это могут быть дефекты в структуре пространства-времени или сталкивающиеся космические струны, но отметил, что пока нет общепринятого объяснения.

Ранее ученые NASA выяснили, что за последние четыре года скорость вращения Марса изменилась — ежегодно марсианские сутки сокращались на мельчайшие доли секунды. Это удалось выяснить благодаря зонду Mars InSight. По одной из версий, это происходит из-за перераспределения льда на полярных шапках планеты.