Учёные США выясняют, может ли коронавирус привести к диабету

Американские учёные выясняют, может ли диабет стать одним из осложнений после перенесённого человеком коронавируса. Ранее китайские исследователи наблюдали у пациентов с COVID-19 повышенный уровень сахара в крови. Также взаимосвязью между вирусной инфекцией и высоким уровнем глюкозы интересовались итальянские медики. Об этом сообщает издание Washington Post.
Как пишет издание, хотя коронавирус в первую очередь
Журнал «Диабет, ожирение и метаболизм» информирует, что диабет развился у 14,4% госпитализированных с коронавирусом. Была зафиксирована неконтролируемая гипергликемия у 3700 пациентов. Однако схожая реакция возникает и в ходе лечения определёнными препаратами.
В пользу взаимосвязи процессов эксперты обращают внимание на то, что страдающим от диабета при коронавирусе требуются повышенные дозы инсулина.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные-вирусологи ждут в конце 2021 года — начале 2022-го серьёзную эпидемию гриппа в разных странах мира. Причиной её станут меры по сдерживанию коронавируса, которые оказали влияние на общий популяционный иммунитет к другим респираторным заболеваниям.