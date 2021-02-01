Учёные США выясняют, может ли коронавирус привести к диабету

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Американские учёные выясняют, может ли диабет стать одним из осложнений после перенесённого человеком коронавируса. Ранее китайские исследователи наблюдали у пациентов с COVID-19 повышенный уровень сахара в крови. Также взаимосвязью между вирусной инфекцией и высоким уровнем глюкозы интересовались итальянские медики. Об этом сообщает издание Washington Post.

Как пишет издание, хотя коронавирус в первую очередь поражает лёгкие, он всё чаще сопровождается тромбообразованием, поражением почек, неврологическими расстройствами. По мнению исследователей, в скором времени сюда же добавится диабет, причём как первого, так и второго типа. Однако пока учёные не знают, способен ли вирус вызывать новые проблемы со здоровьем или лишь усугубляет их.

Журнал «Диабет, ожирение и метаболизм» информирует, что диабет развился у 14,4% госпитализированных с коронавирусом. Была зафиксирована неконтролируемая гипергликемия у 3700 пациентов. Однако схожая реакция возникает и в ходе лечения определёнными препаратами.

В пользу взаимосвязи процессов эксперты обращают внимание на то, что страдающим от диабета при коронавирусе требуются повышенные дозы инсулина.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные-вирусологи ждут в конце 2021 года — начале 2022-го серьёзную эпидемию гриппа в разных странах мира. Причиной её станут меры по сдерживанию коронавируса, которые оказали влияние на общий популяционный иммунитет к другим респираторным заболеваниям.