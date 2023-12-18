В грунте с астероида Бенну ученые нашли следы органики Ученые США обнаружили органические молекулы в образце с астероида Бенну

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Сотрудники Научного института Карнеги в США при исследовании образца грунта с астероида Бенну нашли в нем следы органики, пишет LIFE.ru. Ученые обнаружили в его составе магний, натрий, фосфаты, а также органические молекулы. При этом выяснилось, что в нем нет ни малейшего следа карбоната кальция. Палеонтолог и научный руководитель миссии OSIRIS-REx Лауретта Данте отметила, что впервые столкнулась с подобными результатами.

Я давно смотрю на метеориты и никогда не сталкивалась ни с чем подобным, — призналась палеонтолог.

Ученые также выяснили, что черный цвет грунта астероид получил из-за высокого содержания углерода. От всей массы он составляет 4,7%. В институте Карнеги подчеркнули, что ни в одном изученном до этого внеземном веществе не было такого количества углерода. Исследование будет продолжаться. На данный момент извлечено около тысячи астероидных песчинок, с которыми можно работать в лабораториях.

Капсула с образцами грунта с астероида Бенну, которую ранее сбросил космический аппарат OSIRIS-Rex, приземлилась на парашюте на полигоне Пентагона в штате Юта в сентябре 2023 года. Отмечается, что зонд сбросил капсулу с высоты примерно 102 тысячи км. Всего на Землю было доставлено 250 г камней и пыли.