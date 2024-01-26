Ученые разгадали поведение передвигающихся «колоннами» червей с Аляски Энтомолог Сайкс: личинки комаров на Аляске выстраиваются в колонны для защиты

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Червеобразные личинки почвенных комариков с Аляски, которые выстраиваются в огромные змееподобные «колонны», делают это для защиты от птиц и других хищников, сообщает издание Livescience со ссылкой на энтомолога Дерека Сайкса, курирующего отдел насекомых в музее Севера при Университете Аляски. Специалист при этом уточнил, что речь идет о неизвестном ранее виде насекомых.

Как пишет издание, в 2007 году жительница Аляски Мэгги Биллингтон сумела снять тысячи крохотных существ, похожих на червей, которые переползали дорогу слаженным потоком. Издалека это движение напоминало змею. Женщина отправила кадры ученым.

Было ясно, что это личинки мух, но я никогда не слышал о подобном феномене. Я был ошеломлен. Для меня это было что-то в духе «Секретных материалов», — признался Дерек Сайкс.

Исследователь предположил, что личинки принимают форму змеи, чтобы отпугивать птиц и других врагов или сохранять влагу на сухой земле, отмечает издание. Позже ему удалось обнаружить еще одну подобную «змею». Он взял из нее несколько личинок и наблюдал за ними до их развития во взрослых насекомых. В результате ученый пришел к выводу, что имеет дело с неизвестным ранее видом почвенных комариков, и дал ему название Sciara serpens.

Ранее медики в Саратове извлекли изо лба местного жителя 12-сантиметрового червя. Паразит попал под кожу человека в результате укуса комара.