Ученые объяснили важность нежных прикосновений для женщин JSR: женщины становятся более довольны своим телом после прикосновений

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Американские ученые нашли связь между нежными прикосновениями к женщинам и их удовлетворенностью своим телом, передает издание Journal of Sex Research (JSR). Выяснилось, что тактильные ощущения помогают женщинам чувствовать себя более привлекательными и счастливыми.

Нежные прикосновения снижают чувство неудовлетворенности собой, которым страдают 40% женщин. В исследование задействовали 1156 участниц в возрасте от 18 до 72 лет, которые находятся в романтических отношениях. Из них 75% были замужем, а 77% имели хотя бы одного ребенка.

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