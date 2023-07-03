Ученые назвали последствия войны между Западом и Россией Институт Future of Life: война США и России может унести миллиарды жизней

Фото: McPHOTO/M. Gann/Global Look Press

Ученые института Future of Life рассказали, что ядерная война между Россией и США может привести к голодной смерти более чем пяти миллиардов людей. Жизни лишатся 99% населения, говорится на видео, опубликованном на YouTube-канале организации.

Последние научные исследования свидетельствуют, что более пяти миллиардов человек могут погибнуть от голода, включая около 99 процентов населения Америки, Европы, России и Китая, — подчеркивается на видео.

Ученые указали на то, что после запуска ядерных боеголовок одной стороной последует практически моментальный ответный удар другой стороны. После первых атак выйдут из строя электроника и энергосети. Затем удары последуют по военным и ядерным объектам. Атаки по густонаселенным городам приведут к испарению людей и построек в ближайшем радиусе. Затем образуются радиоактивные облака. На Земле наступит долгая ядерная зима, а средняя температура по всей планете опустится на 15-30 градусов Цельсия.

Ученые затруднились сказать, сколько людей переживут катастрофу. При этом они считают, что чем больше людей узнают об ужасающих последствиях ядерного конфликта, тем выше будет вероятность его избежать.

Ранее сообщалось, что в докладе Института американских исследований при МИД КНДР говорится о напряженности на Корейском полуострове, которую доводят до грани ядерной войны Вашингтон и Сеул. В ведомстве подчеркнули, что ситуация может привести к катастрофическим и необратимым для мира последствиям.