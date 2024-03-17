Ученые из США обнаружили новую популяцию косаток с уникальным поведением Science Daily: новая популяция косаток-охотников обнаружена у берегов Калифорнии

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Группа исследователей из Университета Британской Колумбии (UBC) обнаружила новую популяцию косаток у берегов Калифорнии, отличающуюся необычным охотничьим поведением, сообщает научное издание Science Daily. По его данным, эта популяция предпочитает охотиться на крупных морских млекопитающих в открытых водах океана, что считается нетипичным для косаток.

Специалисты отмечают, что они уже встречались с представителями данной группы косаток, однако им не удалось ее идентифицировать. Предполагается, что они относятся к новой популяции, что подтверждается наличием необычных шрамов на их телах. Ученые считают, что косатки получили их во время схватки с акулами. В настоящее время сотрудники университета активно собирают данные, необходимые для более подробного изучения этих китообразных. В частности, они делают акустические записи и анализируют образцы ДНК.

Как сообщалось ранее, в Африке был обнаружен новый экорегион, в котором обитают уникальные животные. Он получил название «Горный архипелаг Юго-Восточной Африки» (SEAMA). Ученые утверждают, что в этом регионе обитают 90 видов животных, в том числе земноводные, рептилии, птицы и млекопитающие. Также там растут около 127 видов различных растений.