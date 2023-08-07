Учения России и Китая вызвали опасения в США Fox News: военно-морские учения России и Китая рядом с Аляской встревожили США

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В начале текущей недели Россия и Китай осуществили совместную военно-морскую операцию недалеко от Аляски, вызвав «значительное внимание» от американских ВМС, сообщили на сайте Fox News. По словам сенатора от Аляски Дэна Салливана, учения двух стран проходили у юго-западного берега штата с участием 11 кораблей.

Это беспрецедентно с точки зрения размера и масштабов деятельности этого совместного военно-морского оперативного соединения России и Китая, работающего в очень тесном сотрудничестве. Независимо от того, живете ли вы на Аляске, как я, или на восточном побережье Соединенных Штатов, очень большая оперативная группа надводных действий между нашими двумя главными противниками, очень близко подходящая к берегам Соединенных Штатов, вызывает беспокойство, — заявил Салливан.

Салливан, сославшись на данные американского Министерства обороны, добавил, что в ответ на действия России и Китая американские ВМС мобилизовали четыре эсминца, чтобы увести их корабли от американских вод. По мнению сенатора, это происшествие подтверждает мысль о том, что мы вступили в новую эпоху авторитарной агрессии.

Ранее военный аналитик Драго Босник заявил, что учения Военно-морского флота России «Океанский щит — 2023» в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО». По его мнению, маневры российского флота показали, что Североатлантический альянс не обладает полным контролем над Балтикой.