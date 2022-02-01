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Ученик погиб при стрельбе возле школы в США

Один ученик погиб, один тяжело ранен при стрельбе у школы в Миннессоте
00:57, 02 февраля 2022
Ученик погиб при стрельбе возле школы в США Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Один ученик погиб, ещё один получил тяжелые ранения в результате стрельбы возле школы в американском штате Миннесота. об этом сообщил шериф полиции городка Ричфилд Джей Хенторн. Подозреваемый скрылся с места преступления.

По словам шерифа, неизвестный открыл стрельбу рядом с учебным заведением, после скрылся с места происшествия. Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили двух учашихся с огнетрельными ранениями.

К сожалению, один из учеников скончался от ран, другой остается в критическом состоянии, — сообщил Хенторн.

Он подчеркнул, что это трагический день для города.

Инцидент произошёл в предместье Миннеаполиса. В учебном заведении учатся 200 человек начиная с детсадовского возраста.

Ранее неизвестный устроил стрельбу в Гейдельбергском университете, в результате пострадали несколько человек. По данным агентства DPA, стрельбу начал студент, у которого было несколько ружей, он позже покончил с собой. Полиция не увидела политической или религиозной подоплёки в этом деле. Нападавшим оказался выходец из Сомали. Мужчина имел проблемы с психикой и отличался агрессивным поведением.

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