Ученик погиб при стрельбе возле школы в США

Один ученик погиб, ещё один получил тяжелые ранения в результате стрельбы возле школы в американском штате Миннесота. об этом сообщил шериф полиции городка Ричфилд Джей Хенторн. Подозреваемый скрылся с места преступления.

По словам шерифа, неизвестный открыл стрельбу рядом с учебным заведением, после скрылся с места происшествия. Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили двух учашихся с огнетрельными ранениями.

К сожалению, один из учеников скончался от ран, другой остается в критическом состоянии, — сообщил Хенторн.

Он подчеркнул, что это трагический день для города.

Инцидент произошёл в предместье Миннеаполиса. В учебном заведении учатся 200 человек начиная с детсадовского возраста.

Ранее неизвестный устроил стрельбу в Гейдельбергском университете, в результате пострадали несколько человек. По данным агентства DPA, стрельбу начал студент, у которого было несколько ружей, он позже покончил с собой. Полиция не увидела политической или религиозной подоплёки в этом деле. Нападавшим оказался выходец из Сомали. Мужчина имел проблемы с психикой и отличался агрессивным поведением.