Участников гей-парадов в США будут вакцинировать от оспы обезьян

Фото: Bob Conrad / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американское правительство объявило о вакцинации против оспы обезьян участников гей-парадов, пишет телеканал CNBC со ссылкой на представителей здравоохранения страны. Отмечается, что все желающие могут обратиться за прививкой. Для этих целей власти планируют выделить 50 тысяч доз вакцины.

Организаторы парадов и других подобных мероприятий могут заказать дополнительные ампулы с препаратом, чтобы обеспечить вакцинацию на месте, — рассказала журналистам директор центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски.

Она предупредила, что вакцина является двухкомпонентной, поэтому получившие прививку перед мероприятием не смогут защититься должным образом на самом параде. Всего правительство США выделило один миллион доз вакцины против оспы обезьян.

Биолог Александр Семенов ранее заявил, что случаи заражения человека оспой обезьян от собак не наблюдались, но в теории такая вероятность может существовать. Он привел пример, когда у ВИЧ-инфицированного человека домашний питомец болел оспой обезьян. По словам специалиста, болезнь в этом случае может повести себя непредсказуемым образом. Он порекомендовал после общения с животным, которое контактировало с больным оспой обезьян, мыть руки. В случае заражения питомца, следует изолировать его на 21 день.