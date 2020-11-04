Участники протестов в Вашингтоне сожгли флаг США

https://static.news.ru/photo/b733639a-1e84-11eb-a9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

США пока не охватили масштабные акции протестов, которых ожидали правоохранительные органы страны. Однако в ряде городов граждане всё же выходят на улицы, не обходится без беспорядков. В центре Вашингтона участники протестов сожгли флаг США.

Как сообщают «Известия», обстановка в американской столице напряжённая. Активисты подрались с представителями полиции неподалёку от Белого дома.

Кроме того, вечером 3 ноября по местному времени на одну из центральных улиц приехал грузовик с музыкальным оборудованием. Громкая музыка привлекла толпу, которая не расходилась, несмотря на призывы полиции. Одним из главных действующих лиц митинга стал кукольный президент США Дональд Трамп.

В Штатах завершилось голосование за кандидатов в президенты, идёт подсчёт голосов. Представитель Демократической партии Джо Байден пока незначительно опережает Трампа.

Вместе с тем, как сообщал NEWS.ru, Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов — в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.