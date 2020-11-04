Участники протестов в Вашингтоне сожгли флаг США

США пока не охватили масштабные акции протестов, которых ожидали правоохранительные органы страны. Однако в ряде городов граждане всё же выходят на улицы, не обходится без беспорядков. В центре Вашингтона участники протестов сожгли флаг США.
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Кроме того, вечером 3 ноября по местному времени на одну из центральных улиц приехал грузовик с музыкальным оборудованием. Громкая музыка привлекла толпу, которая не расходилась, несмотря на призывы полиции. Одним из главных действующих лиц митинга стал кукольный президент США Дональд Трамп.
В Штатах завершилось голосование за кандидатов в президенты, идёт подсчёт голосов. Представитель Демократической партии Джо Байден пока незначительно опережает Трампа.
Вместе с тем, как сообщал NEWS.ru, Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов — в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.