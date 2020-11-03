Участники протестов в Нью-Йорке требуют отставки Трампа

В центре Нью-Йорка проходит акция протеста. Её участники требуют отставки действующего президента США Дональда Трампа.
По сообщениям СМИ, манифестанты собрались в районе парка Юнион-сквер. Стоит заметить, ранее в полиции города сообщали, что не ждут масштабных акций со стороны населения.
На улицы вышло несколько десятков человек. Они заявляют о необходимости отставки Трампа и вице-президента Майка Пенса. Как
При этом отмечается, что в целом ситуация в Нью-Йорке оценивается как спокойная. Сотрудники полиции наблюдают за манифестантами из вертолёта, также на улицах дежурят усиленные патрули.
Ранее NEWS.ru писал, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден первоначально уверенно лидировал по голосам выборщиков. Однако Трамп его постепенно догоняет.