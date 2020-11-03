Участники протестов в Нью-Йорке требуют отставки Трампа

https://static.news.ru/photo/d2ad0c0e-1e64-11eb-9d70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/ria.ru

В центре Нью-Йорка проходит акция протеста. Её участники требуют отставки действующего президента США Дональда Трампа.

По сообщениям СМИ, манифестанты собрались в районе парка Юнион-сквер. Стоит заметить, ранее в полиции города сообщали, что не ждут масштабных акций со стороны населения.

На улицы вышло несколько десятков человек. Они заявляют о необходимости отставки Трампа и вице-президента Майка Пенса. Как сообщает РИА Новости, они кричат: «К чёрту Трампа!», «Трамп крадёт наши выборы» и другие речёвки в адрес действующего президента. У некоторых участников акции в руках транспаранты с надписью Black lives matter.

При этом отмечается, что в целом ситуация в Нью-Йорке оценивается как спокойная. Сотрудники полиции наблюдают за манифестантами из вертолёта, также на улицах дежурят усиленные патрули.

Ранее NEWS.ru писал, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден первоначально уверенно лидировал по голосам выборщиков. Однако Трамп его постепенно догоняет.