Участники президентской гонки в США взялись за необычный инструмент Bloomberg: фото Трампа от нейросети заполонили интернет перед выборами в США

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

В американском медиапространстве на фоне президентской гонки активно распространяются сгенерированные нейросетью фотографии бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, обратила внимание автор Bloomberg Парми Олсон. По ее мнению, эта тенденция может быть частью спланированной информационной кампании.

В интернете разбросано множество глупых изображений Дональда Трампа. Вот он в роли супергероя, вот он в роли мультяшного воина, а вот он играет в баскетбол с молодым Майклом Джорданом. Глянцевый вид выдает, что они созданы искусственным интеллектом, но нельзя отрицать скрытый посыл: Трамп обладает своего рода онлайн-культурной властью и по-прежнему пользуется странной любовью, — отметила Олсон.

По ее словам, многие переживают, что распространение подобных изображений может усугубить дезинформацию. При этом сама Олсон усомнилась, что шутливые фотографии могут кого-то ввести в заблуждение. Журналистка склоняется к версии, что фальшивые снимки будут скорее продвигать определенные цели политиков и больше походить на рекламу, чтобы повлиять на мнение избирателей.

Ранее политолог Данила Гуреев выразил мнение, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США не выгодно практически никому. По словам эксперта, не нужно заблуждаться, что приход республиканца в Белый дом поспособствует улучшению российско-американских отношений или завершению конфликта на Украине.