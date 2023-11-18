Участники АТЭС активизируют борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) активизируют усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и минимизации ее последствий, передает ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию саммита АТЭС в Сан-Франциско. В документе подчеркивается стремление укрепить здоровье и благополучие народов, а также улучшить общий уровень жизни для всех участников.

Мы активизируем наши усилия по реагированию на пандемию COVID-19 и уменьшению ее воздействия на наши народы и экономики в целях укрепления здоровья и благополучия, а также повышения общего уровня жизни для всех, — говорится в итоговой декларации.

Саммит проходил в Сан-Франциско в период с 11 по 17 ноября. Помимо России участие в мероприятии принимали делегации из Австралии, Канады, Индонезии, Японии, Сингапура, Таиланда, Китая, Мексики и ряда других государств. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правительство США выдало визы не всем членам российской делегации.

Недавно ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что приглашение России на саммит АТЭС не означало улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, таким образом правительство США «прощупывало почву» для контакта с российскими дипломатами и обсуждения вопросов, связанных с Украиной.