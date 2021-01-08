Участнику штурма конгресса в меховой шапке с рогами предъявили обвинения

https://static.news.ru/photo/feb7c128-52ac-11eb-bcef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Американские власти предъявили обвинения жителю штата Аризона Джейкобу Энтони Чансли, который, по версии следствия, был запечатлён во время штурма Капитолия 6 января в медвежьей шапке с копьём и рогами.

Как сообщает Минюст США, Чансли предстал перед судом столичного округа Колумбия.

Предполагается, что Чансли опознан как мужчина, запечатлённый на кадрах СМИ в конгрессе с рогами, в медвежьей шапке, с разрисованным в красно-бело-синий цвет лицом и с голым торсом. Данный человек нёс копьё с американским флагом, — сообщили в ведомстве.

Задержанному вменяется проникновение или нахождение на закрытой территории без законных оснований, а также насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в здании.

Полиция Флориды также задержала мужчину, который был опознан как один из участников беспорядков в Капитолии. На кадрах, которые попали в Сеть, было видно, что он уносит трибуну спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. До предъявления обвинений он содержится в тюрьме округа Пинеллас во Флориде. Трибуну спикера до сих пор так обнаружить и не удалось.

Беспорядки в американской столице произошли 6 января, в день утверждения Конгрессом США результатов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков.

Как сообщал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден назвал напавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал полномасштабного расследования случившегося.