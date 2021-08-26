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Убивший ветерана в Капитолии полицейский назвал себя «спасителем жизней»

12:21, 27 августа 2021
Убивший ветерана в Капитолии полицейский назвал себя «спасителем жизней» Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Лейтенант полиции Майкл Бирд, убивший женщину — ветерана ВВС США Эшли Бэббит во время беспорядков в Капитолии, назвал себя «спасителем бесчисленных жизней». Он убеждён, что у него не было другого выбора, кроме как открыть огонь, передаёт NBC News.

Полицейский указал на то, что защищал коридор, ведущий к комнате, где находились депутаты палаты представителей США. Предвидев опасность, он и другие полицейские забаррикадировали проход, однако протестующие разбили стекло в двери и попытались пробиться через заграждение.

Я знаю, что в тот день спас бесчисленные жизни. Я знаю, что члены конгресса и мои коллеги-офицеры были в серьёзной опасности. То, что я сделал — это моя работа, — подчеркнул он.

Бирд также добавил: после того как его имя попало в прессу, ему стали регулярно приходить оскорбления и угрозы.

6 января в ходе беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне погибла сторонница Трампа ветеран ВВС США Эшли Бэббит. 35-летняя женщина получила огнестрельное ранение, когда пыталась пролезть в проём забаррикадированной двери. Её экстренно доставили в больницу, но спасти Бэббит не удалось. Кроме неё, в беспорядках погибли ещё три человека.

Беспорядки произошли, когда конгрессмены должны были утвердить итоги прошедших 3 ноября президентских выборов. На них победил Джо Байден. Им помешали ворвавшиеся в здание сторонники Трампа. После этого члены конгресса были немедленно эвакуированы, в здании конгресса произошла стрельба.

Полицейский, стрелявший в женщину в американском Капитолии, был отправлен в отпуск до окончания расследования.

Ранее сообщалось, что федеральное бюро расследований США не нашло существенных доказательств того, что за штурмом Капитолия стоит централизованный сговор ультраправых групп или сторонников Трампа.

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