Убийство Кеннеди объяснили связью с советской проституткой Майор ВВС США Ганис: Кеннеди убили из-за связи с советской проституткой

Фото: Heinz-Jürgen Göttert/dpa/Global Look Press

Джон Кеннеди

Бывшего президента США Джона Кеннеди убили из-за связей с советской проституткой, заявил Radar Online отставной майор американских военно-воздушных сил Ральф Ганис. По его словам, информацию готовились обнародовать, что уничтожило бы репутацию политического лидера.

Эта информация вот-вот должна была стать достоянием общественности, что полностью опозорило бы президента. Он спал с советским агентом. Это была бы огромная моральная победа Советов в разгар холодной войны, — сказал Ганис.

По словам Ганиса, президента убили «люди наверху», которые хотели «избавить нацию от катастрофы». Военный подчеркнул, что в сеть проституции также были вовлечены лоббисты, конгрессмены и сенаторы.

Отставной майор также уточнил, что в Кеннеди стрелял не Ли Харви Освальд, как принято считать, а бывший капитан французской армии Жан Рене Суэтр. Его подготовкой якобы занимался бывший оберштурмбаннфюрер СС Отто Скорцени, приехавший в США после Второй мировой войны и занявшийся там разведкой.

Ранее США опубликовали документы Национального архива об убийстве Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, которые долгое время были засекречены. Материалы стали доступны по директиве президента Соединенных Штатов Дональда Трампа 17 марта 2025 года.