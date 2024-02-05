Одно убийство в The Last of Us 2 едва не закончилось реальной расправой Актриса озвучки Лора Бэйли пожаловалась на угрозы после выхода The Last of Us 2

Фото: Naughty Dog

Актриса озвучки Лора Бэйли, подарившая свой голос Эбби в The Last of Us Part 2, столкнулась с серией угроз после выхода игры. В документальном фильме о создании проекта, который выпустила Sony совместно с Naughty Dog, Бэйли призналась, что ей было страшно выходить на улицу. Более того, угрозы поступали в адрес ее новорожденного сына.

Все это время они угрожали моему недавно родившемуся сыну. Это было жестоко. Вся эта история лучше всего научила меня держать дистанцию, — рассказала актриса.

Причиной такого поведения стало убийство одного из главных героев первой части игры Джоэла. В начале второй части именно героиня Бэйли убивает полюбившегося многим персонажа.

Ранее президент Naughty Dog Нил Дракманн заявлял, что задумывается о возможном продолжении серии The Last of Us. По его словам, третья часть начинает обрастать собственным концептом, но при этом глава будет связана с первыми двумя. Как заметил Дракманн, дилогия уже имеет логическое завершение и в продолжении не нуждается, но если третья серия все-таки выйдет, то это станет прекрасным окончанием игры.