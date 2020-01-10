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Один из обвиняемых по делу об убийстве 18-летнего россиянина Артёма Зиберова и его одноклассника Шади Ади Наджара — Роджер Гарсия — был приговорён к 100 годам заключения под стражу в США.

Он сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении только через 50 лет.

Остальные три участника преступления были приговорены к пожизненным сроками без права на УДО.

Версия следствия гласит, что в июне 2017 года преступники завели двух подростков в безлюдное место и расстреляли.

Как ранее писал NEWS.ru, к исключительной мере наказания приговорил Могилёвский областной суд двоих молодых людей за убийство своей учительницы, которая жила по соседству. Братьев Костевых ждёт смертная казнь.