Убийца-насильник в США сядет в тюрьму после выхода подкаста о нем WP: в США благодаря журналисту-подкастеру раскрыли убийство студентки 27-летней давности

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Пол Флорес на суде

Спустя 27 лет в США раскрыли уголовное дело об убийстве 19-летней студентки Кристин Смарт, рассказывает The Washington Post. Главный подозреваемый Пол Флорес, которому сейчас уже 45 лет, все это время находился на свободе после оправдательного приговора судом присяжных. Расследование было возобновлено после выхода в свет подкаста журналиста Криса Ламберта, где он пересказал историю, вызвав к ней общественный интерес. Шериф округа Сан-Луис-Обиспо Ян Паркинсон объявил об аресте Флореса и его отца в 2021 году.

После почти 27 лет невыразимых страданий семья Смарт наконец-то увидела приговор убийце их дочери. Их сила и решимость служат источником вдохновения для всех нас, — заявил заместитель окружного прокурора Кристофер Певрелл.

Во время судебного разбирательства присяжные узнали, что Смарт в последний раз видели идущим к ее общежитию с Флоресом после вечеринки в мае 1996 года. В тот же день он получил синяк под глазом. Как он уверял следователей, это произошло во время игры в баскетбол, но его друзья по спортивной команде опровергали это.

В марте 2021 года археологи, работающие на полицию, обнаружили нарушение почвы размером с гроб вместе с человеческой кровью под палубой дома отца Флореса. Однако кровь была слишком разложившейся, чтобы извлечь образец ДНК. Прокуроры заявили, что, по их мнению, в «тайной могиле» когда-то находились останки убитой девушки.

Ранее замглавы петербургского управления Следственного комитета РФ Екатерина Гилина заявила, что почти треть нераскрытых убийств в Санкт-Петербурге относятся к 90-м годам XX века. По этим делам до сих пор ведётся следствие.