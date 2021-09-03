Uber и Lyft покроют таксистам Техаса издержки на суды по закону об абортах

Сервисы заказа такси Uber и Lyft заявили о готовности покрыть судебные издержи водителей, которым предъявят иски за оказание услуг беременным женщинам в американском штате Техас. Такая мера вызвана новым законом об абортах, сообщает издание New York Times.

В минувшую среду, 1 сентября, Верховный суд США отказался блокировать принятый в Техасе закон, запрещающий проводить аборты позднее шестой недели беременности. При этом закон не предусматривает уголовного наказания за незаконные аборты, но позволяет вменять судебные иски всем гражданам, «помогающим или подстрекающим» к процедуре искусственного прерывания беременности. Такие меры могут распространяться даже на таксистов, доставляющих беременных женщин в клиники.

По информации NWT, техасским таксистам можно будет предъявить иск на сумму $10 тысяч. В ответ на это компания Lyft создала фонд по правовой поддержке водителей, работающих на данной платформе.

Фонд покроет 100% судебных издержек для тех из них, кому будут предъявлены иски по этому закону, — заявил гендиректор компании Логан Грин.

Его идею поддержала и генеральный директор Uber Дара Хосровшахи. По её словам, водители не должны подвергаться риску за то, что доставляют людей туда, куда они хотят.

Верховный суд США разрешил аборты на федеральном уровне в 1973 году. Тем не менее ряд штатов имеет внутренние законы, существенно ограничивающие или де-факто запрещающие аборты.