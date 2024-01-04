У США закончились деньги для Украины Белый дом: США не располагают средствами на помощь Украине

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США больше не располагают средствами на помощь Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов. По его словам, которые цитирует ТАСС, Вашингтон надеется, что союзники и партнеры продолжат помогать Киеву.

Мы, конечно, хотим, чтобы наши союзники и партнеры тоже были в состоянии сделать это [продолжать помогать Украине] <...> У нас на это больше нет денег, — добавил он.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США будут поддерживать Украину «сколько потребуется». При этом он уточнил, что такая поддержка не обязательно будет на уровне 2022 и 2023 годов.

Ранее стало известно, что деньги Вашингтона для Киева закончатся к 30 декабря. Отмечалось, что Пентагон потратит последние $1,07 млрд на закупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятое из запасов и отправленное украинской армии. При этом президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнял, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.