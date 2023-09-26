У США заканчиваются деньги для помощи Украине Белый дом: у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель

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У США остались средства для военных поставок на Украину на несколько недель, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью CNN. Для продолжения финансирования поставок Киеву, необходимо принять решение о дополнительных ассигнованиях со стороны Конгресса в размере $24 миллиардов.

У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы, — подчеркнул Кирби.

Он подчеркнул важность обеспечения Украины необходимыми ресурсами, особенно в период зимних месяцев, когда маневрирование и действия вооруженных сил становятся более сложными. Также Кирби подтвердил, что первая партия американских танков Abrams уже прибыла на Украину, и дополнительные поставки этих машин запланированы на ближайшие недели.

Тем временем американская газета Punchbowl сообщила, что спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти не стал гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь на $24 млрд. Именно такую сумму запросил Белый дом у конгресса. До этого около 30 членов Республиканской партии отклонили запрос администрации США на выделение нового пакета помощи Киеву. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт.